أظهر تقرير اقتصادي حديث أن السعودية والولايات المتحدة، استطاعتا تحقيق رقم قياسي في تعاملاتها التجارية خلال السنوات الخمس الماضية من العام 2017 وحتى العام 2021، التي بلغ فيها حجم التبادل التجاري ما يقارب من 623 مليار ريال، حيث بلغ في العام الماضي وحده نحو 114 مليار مرتفعاً بنسبة 33% مقارنة بالعام الذي يسبقه.

وذكر التقرير الذي، أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى المملكة، اليوم الجمعة، بأن العلاقات الاقتصادية السعودية الأميركية تستمد قوتها وقابلية تجددها الدائم من قيامها على المصالح المشتركة المعتمدة على أساس المنفعة المتبادلة.

ووصف التقرير هذه العلاقة، بالتاريخية الممتدة على مدار أكثر من ثمانية عقود؛ والتي هيمن على بدايتها قضايا الطاقة والأمن ثم تطورت حتى نمت التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل مطّرد من حيث الحجم والتنوع.

وتوقع التقرير أن تنمو تلك العلاقات بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة نظرا للمشاركة والرغبة الملموسة من قبل الشركات الأميركية للدخول في القطاعات الاستثمارية التي توسعت فيها المملكة مثل الترفيه والسياحة والرياضة، فضلاً عن ارتفاع حجم مشاركة المملكة في الولايات المتحدة؛ إذ استثمرت ومولت مجموعة واسعة من الشركات الأميركية.

وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية أن التجارة البينية بين البلدين تتركز حاليا ومستقبلا في 10 قطاعات حيوية، وهي منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها والمعادن ومصنوعاتها، ومعدات النقل وأجزاؤها، والآلات والأجهزة، والمعدات الكهربائية، والاقتصاد الرقمي والابتكار والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، بالإضافة لقطاعات الاستثمار الجريء.

وأشار التقرير إلى أن أميركا تحتل المرتبة السادسة للدول التي تصدّر لها المملكة، بينما تأتي في المرتبة الثانية للدول التي تستورد منها المملكة.

وتمثلت أهم الصادرات غير البترولية من السلع إلى أميركا في عام 2021 بحسب آخر الإحصاءات، في المنتجات الكيماوية العضوية بمبلغ (1.9مليار)، وفي الأسمدة بمبلغ (1.6 مليار) وفي الألمونيوم ومصنوعاته بمبلغ (1.3 مليار).

فيما تمثلت أهم السلع المستوردة من أميركا خلال العام نفسه في الآلات والأجهزة والأدوات والآليات وأجزائها بمبلغ (9.6 مليار)، وفي معدات النقل وأجزائها كالمركبات بمبلغ (8.5 مليار) وفي الأسلحة والذخائر وأجزائها ولوازمها بمبلغ (7.7 مليار).