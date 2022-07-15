ينافس الفنان كريم عبدالعزيز، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الحشاشين أبطال وأباطيل من وحي التاريخ" الذي كان يخطط منذ فترة لتصويره لكن تأجل التنفيذ أكثر من مرة لأسباب عدة.

ومن المقرر أن يتولى إخراج العمل بيتر ميمي، وهو تأليف عبد الرحيم كمال، ويكشف مسلسل "الحشاشين أبطال وأباطيل من وحي التاريخ" حقيقة فرقة الحشاشين التي ارعبت العالم كله في القرن الحادي عشر.

ويتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل بعد إجازة الصيف التي حصل عليها كريم عبدالعزيز خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله في فيلم "كيرة والجن" الذي يعرض حاليًا في دور السينما.

ويلعب كريم عبدالعزيز في الفيلم دور الطبيب أحمد عبد الحي، وشهرته "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقي مع عبدالقادر شحاتة الجن، وهو الشخصية التي يجسدها أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان في التصدى للاحتلال الإنجليزي.