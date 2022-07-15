حظيت أغنية الفنانة هيفاء وهبي " تيجي" التي طرحتها على قناتها الرسمية على "يوتيوب" بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 5 ملايين و 398 ألفا و 447 بعد 6 أيام من إصدارها .

وواصلت هيفاء الترويج لأغنيتها، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غيرت غلاف صفحتها بموقع "فيسبوك" ووضعت بوستر الأغنية، وأعادت نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وعبرت هيفاء عن سعادتها بالانتشار الواسع الذي يحققه فيديو كليب الأغنية ، قائلة في منشور " شكرًا لكم على كل الحب والتعليقات والدعم .. شكرا لردود الأفعال ودعمكم لأغنية تيجي.. أحبكم جميعًا".

وطرحت هيفاء كليب الأغنية عبر يوتيوب واعتمدت فيه على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، وهي من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان غريب وإخراج الفيديو كليب المخرج سليم الترك.

يأتي ذلك فيما تواصل هيفاء وهبي تصوير فيلمها الجديد "رمسيس باريس" الذي صورت أغلب مشاهده الخارجية في فرنسا ، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وسميرة مقرون، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صندوق يضم أداة سحرية تستطيع نقل الشخص الذي يستخدمها من مصر إلى فرنسا، وتؤدي هيفاء وهبي شخصية فتاة شعبية تسمى "حنين" تجد نفسها فجأة في أوروبا، ولا تستطيع استيعاب تلك الصدمة.