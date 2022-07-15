تعتزم شركة صناعة البطاريات اليابانية باناسونيك إنيرجي إقامة مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في ولاية كانساس الأمريكية، باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار.

واختارت الشركة اليابانية منطقة دي سوتو في ولاية كانساس لإقامة المشروع، انتظارا للحصول على موافقة مجلس إدارة شركة باناسونيك هولدنجز كوربورشن الأم التي تمتلك شركة البطاريات. وسينتج المصنع بطاريات الليثيوم المؤين ويوردها لشركات صناعة السيارات الكهربائية، مع مسايرة وتيرة الابتكار السريعة في هذه الصناعة على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يصل إلى 4000 وظيفة جديدة.

من ناحيتها قالت لورا كيلي حاكمة الولاية الأمريكية إن هذا التطور سيكون له تأثيرات متعددة على اقتصاد المنطقة والولاية ككل، ويدعم ما يصل إلى 4000 وظيفة إضافية لدى الموردين وشركات المنطقة، إلى جانب 5ر16 ألف وظيفة في قطاع التشييد أثناء أعمال بناء المصنع، بحسب دراسة مستقلة أجرتها جامعة ويشيتا الأمريكية عن الآثار الاقتصادية للمشروع.