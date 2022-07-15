حذر تقرير جديد صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) من وجود مليون نوع من النباتات والحيوانات تواجه خطر الانقراض، بسبب الاستهلاك المفرط من مليارات السكان، في الدول المتقدمة والنامية، من الأنواع البرية للغذاء والطاقة والمواد والطب والترفيه وغيرها.

وأكد التقرير أن أزمة التنوع البيولوجي العالمية المتسارعة تهدد هذه الأنواع، مما يتطلب اعتماد استخدام أكثر استدامة للأنواع البرية من النباتات والحيوانات والفطريات والطحالب، في جميع أنحاء العالم.

تم إعداد تقرير تقييم المنبر الحكومي الدولي بشأن الاستخدام المستدام للأنواع البرية بعد 4 سنوات من العمل، قام به 85 خبيراً رائداً من العلوم الطبيعية والاجتماعية، وأصحاب المعارف الأصلية والمحلية، بالإضافة إلى 200 مؤلف مساهم، بالاعتماد على أكثر من 6200 مصدر، وتمت الموافقة على ملخص التقرير هذا الأسبوع، من قبل ممثلي 139 دولة عضو في المنبر في بون بألمانيا، حيث يحدد التقرير أسباب أزمة التنوع البيولوجي في الاستخدام الجائر، وتداعيات تغير المناخ، وضعف السياسات المحلية بالدول النامية.

وأشار التقرير إلى أن سكان الريف في البلدان النامية أكثر عرضة لخطر الاستخدام غير المستدام، مع عدم وجود بدائل غالباً، ما يجبرهم على مواصلة استغلال الأنواع البرية، مع استخدام حوالي 50000 نوع بري من خلال ممارسات مختلفة، بما في ذلك أكثر من 10000 نوع بري، يتم صيدها مباشرةً، من أجل الحصول على احتياجاتهم من الغذاء.

وبحسب الدكتور جان مارك فرومنتين، من فرنسا، الذي شارك في التقييم، مع الدكتورة مارلار إمري، من الولايات المتحدة والنرويج، والبروفيسور جون دونالدسون، من جنوب أفريقيا، فإن 70% من فقراء العالم يعتمدون على الأنواع البرية مباشرةً، كما يعتمد واحد من كل خمسة أشخاص على النباتات البرية والطحالب والفطريات في غذائهم ودخلهم، فيما يعتمد نحو 2.4 مليار نسمة على حطب الوقود في الطهي، وتقول الدكتورة إمري إن حوالي 90% من 120 مليون شخص يعملون في مصايد الأسماك الطبيعية، يدعمهم الصيد على نطاق صغير، لكن الاستخدام المنتظم للأنواع البرية ضروري للغاية، ويُعد مصدراً مهماً للدخل لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وتمثل أنواع الأشجار البرية ثلثي الأخشاب المستخدمة في الصناعة العالمية؛ وعلى مدى العشرين عامًا الماضية زاد استخدام الأنواع البرية، ويقول الدكتور فرومنتين: تؤكد التقديرات العالمية الأخيرة أن حوالي 34% من مخزون الأسماك البحرية تتعرض للصيد الجائر، وأن 66% يتم صيدها ضمن مستويات مستدامة بيولوجياً، وشهدت البلدان التي تتمتع بإدارة قوية لمصايد الأسماك زيادة في الأرصدة السمكية، فعلى سبيل المثال، تمت إعادة بناء تجمعات التونة ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الأطلسي، ويتم صيدها الآن ضمن مستويات مستدامة، ومع ذلك، بالنسبة للبلدان والمناطق ذات تدابير إدارة مصايد الأسماك منخفضة الكثافة، غالباً ما تكون حالة المخزونات غير معروفة جيداً، ويشير الخبير الفرنسي إلى أن بقاء ما يقدر بنحو 12% من أنواع الأشجار البرية مهدد بسبب قطع الأشجار غير المستدام، وهو ما يشكل أحد التهديدات الرئيسية للعديد من المجموعات النباتية، ولاسيما الصبار، وبساتين الفاكهة، كذلك تم تحديد الصيد غير المستدام، بإعتباره يشكل تهديداً لـ1341 نوعاً من الثدييات البرية.