تعتزم الحكومة الإسبانية عقد لقاء مع البنوك المحلية الاسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل فرض ضرائب جديدة على الأرباح غير المتوقعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو قالت في حوار مع إذاعة " ار ان إي"" إن الضرائب الجديدة سوف تستهدف" الارباح الاستثنائية " من عام .2022

وكانت البنوك الإسبانية قد خسرت المليارات بالقيمة السوقية منذ أن أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في 12 تموز/يوليو الجاري عن فرض ضريبة على المؤسسات المالية، ضمن محاولات حكومته جمع الأموال لتمويل البرامج الاجتماعية.

ولم تقدم الحكومة المزيد من التفاصيل بشأن كيفية عمل الضريبة، غير أنها تسعى لجمع 5ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) سنويا على مدار عامين.