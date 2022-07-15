يعود الفنان الأردني إلى تجسيد دور الصعيدي مرة أخرى بعد مسلسل "موسى" الذي عرض في شباب دراما رمضان قبل الماضي.. حيث يبدأ رياحنة تصوير دوره في مسلسل "أرواح خفية" الشهر المقبل.

ويلعب رياحنة دور شاب صعيدي يخوض رحلة صعود من الفقر إلى الثراء بعد أن يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه.

تدور أحداث المسلسل في الأربعينات إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، حيث ينتقل البطل من الصعيد إلى القاهرة ويعمل في التصدير والاستيراد، ويعيش قصة حب مع فتاة فرنسية.

ويشارك رياحنة البطولة الفنانة سمية الخشاب، والمسلسل تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت.