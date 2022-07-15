أعلنت مجموعة صناعة الساعات والمجوهرات السويسرية سواتش جروب ارتفاع أرباح التشغيل خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1ر25% سنويا، ليبلغ هامش أرباح التشغيل 9ر13% مقابل 9ر11% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زاد صافي مبيعات المجموعة خلال النصف الأول من العام بنسبة 4ر7% مع تثبيت أسعار الصرف، في حين زاد بنسبة 5ر6% وفق أسعار الصرف الحالية.

وذكرت سواتش جروب أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع زاد خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 311 مليون فرنك سويسري مقابل 267 مليون فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت أرباح السهم الواحد إلى 20ر1 فرنك مقابل 03ر1 فرنك خلال الفترة نفسها. وبلغ صافي المبيعات 61ر3 مليار فرنك مقابل 39ر3 مليار فرنك خلال النصف الأول من العام الماضي.