أظهرت بيانات مكتب الاحصاء المجري نمو الانتاج الصناعي خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 4ر3 %على أساس سنوي في أيار/مايو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 7ر4% في نيسان/أبريل الماضي.

وتعد هذه أبطأ وتيرة نمو للانتاج الصناعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 3ر2%.

وارتفع الانتاج الصناعي بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 4ر9% في آيار/مايو الماضي، وفقا للتوقعات الأولية.

وارتفع الانتاج الصناعي على أساس شهري بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 4ر1% في أيار/مايو الماضي، بعد انخفاض بنسبة 5ر1% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.