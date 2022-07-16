شهدت الصين تقدما مستمرا في قطاع تصنيع طائرات الهليكوبتر المدنية، والتي ستدعم بشكل كبير مطالب البلاد في الإنقاذ في حالات الطوارئ وغيرها من المجالات .

وأفادت وكالة الأنباء الصينية أن شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك) حققت مؤخرا تطورات متعددة في نماذج طائرات الهليكوبتر المدنية الرئيسية، مثل المروحية المدنية المتوسطة AC352 والمروحية المدنية الكبيرة AC313A، مشيرة إلى أن الصين قامت ببناء عائلة طائرات هليكوبتر كاملة، حيث أصبحت شركة أفيك واحدة من سبع شركات تصنيع طائرات هليكوبتر رائدة في العالم، مع أكثر من 60 طرازا في 12 سلسلة من طائرات الهليكوبتر .

وأضافت أن سوق الطيران العام في الصين مرشح للنمو مع توقع وصول أسطول الطائرات العامة إلى 45 ألفا بحلول عام 2040، من بينها سيكون 10 آلاف طائرة هليكوبتر مدنية، وفقًا لتوقعات السوق الخاصة بشركة أفيك والتي تم إصدارها في عام 2021.