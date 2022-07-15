رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، سجلت ألمانيا تباطؤا في معدل التضخم خلال حزيران/يونيو الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن مؤكدا تقديرات أولية سابقة أن معدل التضخم ارتفع في ذلك الشهر إلى 6ر7% على أساس سنوي، بعد أن سجل 9ر7% في أيار/مايو الماضي.

وتراجعت الزيادة في أسعار المستهلك في حزيران/يونيو الماضي بسبب التخفيضات المطبقة على أسعار الوقود وتذاكر النقل العام منذ بداية ذلك الشهر. وتسعى الحكومة الألمانية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال هذه الإجراءات التي قررت تطبيقها على مدار ثلاثة أشهر فقط.

وبحسب البيانات، لا يمكن تحديد تأثير التخفيضات التي طبقت على الوقود بدقة بسبب تقلب أسعار النفط الخام. وبوجه عام زادت أسعار الطاقة بنسبة 28% في حزيران/يونيو على أساس سنوي، وارتفعت أسعار المحروقات على أساس سنوي بنسبة 2ر33% ، مقابل 41% في أيار/مايو الماضي. كما ارتفعت تكلفة زيت التدفئة الخفيف بنسبة 5ر108%، والغاز الطبيعي بنسبة 7ر60%، والكهرباء بنسبة 22% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية في حزيران/يونيو إلى 7ر12%، مقابل 1ر11% في أيار/مايو الماضي، و6ر8% في نيسان/أبريل الماضي.

ومقارنة بأيار/مايو، ارتفعت أسعار المستهلك في حزيران/يونيو الماضي بنسبة إجمالية قدرها 1ر0%.

ولم تشهد ألمانيا الموحدة - أي منذ عام 1990 - معدلات تضخم بالمستوى الحالي، لكن سجلت ألمانيا الغربية السابقة (جمهورية ألمانيا الاتحادية ) معدلات مماثلة في شتاء 1974/1973، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد نتيجة لأزمة النفط الأولى.