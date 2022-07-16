أعلن مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن العاصمة اليابانية طوكيو ستستضيف منافسات بطولة العالم لألعاب القوى عام 2025 .

وكانت طوكيو استضافت العام الماضي دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي تأجلت لمدة عام، وأقيمت بدون حضور جماهير، بسبب جائحة كورونا.

وتم اتخاذ قرار منح طوكيو حق استضافة بطولة العالم 2025 خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي في مدينة يوجين بولاية أوريجون الأمريكية قبل انطلاق منافسات النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم لألعاب القوى اليوم الجمعة.

وتفوقت طوكيو في المنافسة على استضافة البطولة، على نيروبي وسيليزيا وسنغافورة.

وقال سيبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى :"ضمن مجموعة قوية للغاية من المرشحين لاستضافة بطولة العالم 2025 لألعاب القوى، قدمت طوكيو ملفا مقنعا."

وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" :"اتمنى أن يكون هذا بمثابة ضوء ساطع لليابان التي ستحتفل بمرور 100 عام على تأسيس الرابطة اليابانية لاتحادات ألعاب القوى في عام 2025، وذلك عبر استقبال النجوم العالميين لألعاب القوى."

وتستضيف بودابست نسخة عام 2023 من بطولة العالم، وكانت النسخة المقرر أن تنطلق اليوم تأجلت لمدة عام نظرا لإقامة أولمبياد طوكيو في العام الماضي.