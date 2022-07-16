توصلت دراسة علمية أجراها باحثون من بريطانيا والنمسا إلى أن الاحساس بالجوع يجعل الانسان يشعر بالغضب والتوتر، ويقلل من الشعور بالسعادة.

وفي إطار الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية "بلوس وان"، وهي أول دراسة من نوعها تبحث في تأثير الجوع على انفعالات البشر على المستوى اليومي، توصل الباحثون من جامعة "أنجليا روسكين" البريطانية و"كارل لاندشتايمر" في النمسا إلى أن الجوع يزيد بالفعل من شعور الانسان بالغضب والتوتر ويقلل من احساسه بالسعادة.

وشارك في التجربة 64 شخصا من دول وسط أوروبا، وكان المطلوب منهم خلال الدراسة أن يسجلوا درجات شعورهم بالجوع على مدار اليوم، والانفعالات التي تقترن بالجوع لديهم خلال فترة 21 يوما.

وكان المتطوعون في التجربة يسجلون درجة شعورهم بالجوع والانفعالات المصاحبة لهذا الشعور خمس مرات في اليوم من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة، وهو ما أتاح إمكانية تسجيل ردود فعل المشاركين في التجربة في بيئات مختلفة، مثل أماكن العمل أو المنزل، على مدار اليوم.

وتبين من خلال الدراسة أن الجوع يرتبط بالفعل باستثارة انفعالات قوية مثل الغضب والتوتر والاضطراب مع تراجع الشعور بالسعادة بشكل ملموس، حتى مع الأخذ في الاعتبار بعض العوامل الديموغرافية مثل السن والنوع وكتلة الجسم والعادات الغذائية والسمات الشخصية للمتطوعين.

واثبتت الدراسة ان الجوع يؤثر على الشعور بالقلق بنسبة 37 % والغضب بنسبة 34 % ويثبط الشعور بالسعادة بنسبة 38 %، حسب البيانات التي تم جمعها من المشاركين في التجربة. ويقول فيرين سوامي استاذ علم النفس الاجتماعي في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في العلوم الطبية: "هذه أول دراسة خارج المعمل تتناول الشعور بالغضب النابع من الجوع، وقد توصلنا إلى أن الجوع يرتبط بالفعل بمستويات الغضب والتوتر والسعادة".

وأضاف: "رغم أن الدراسة لا تقترح حلولا لتخفيف المشاعر السلبية المقترنة بالجوع، إلا أن فريق الدراسة يعتقد أن معرفة الأسباب وراء شعور أو انفعال معين يمكن أن يساعد الشخص في السيطرة والتحكم في هذا الشعور، بمعنى أن مجرد معرفة الانسان أن شعوره بالغضب نابع من إحساسه بالجوع يتيح له التحكم في هذا الشعور السلبي والسيطرة عليه".