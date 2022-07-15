ارتفعت أسعار الغرف الفندقية في لندن إلى رقم قياسي الشهر الماضي، على خلفية زيادة السفر من قبل السياح.

وبلغت تكلفة قضاء ليلة في فندق في لندن 209 جنيهات استرلينية في المتوسط الشهر الماضي ، وسط أكبر طلب، تم تسجيله منذ حوالي ثلاث سنوات، طبقا لبيانات أولية جمعتها مؤسسة "إس.تي.آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

وربما تتضرر السياحة في الأشهر المقبلة، بسبب قرار مطار "هيثرو" بفرض سقف لمدة شهرين على حركة الركاب اليومية لتخفيف الفوضى الناجمة عن نقص العاملين.

وفي الوقت الحالي، تعج مطارات المدينة بالمزيد من المسافرين، أسبوعيا، طبقا لمؤشر "بريت" لوكالة "بلومبرج"، حيث أن الجنيه الاسترليني الرخيص يساعد في جذب الزائرين.

ولا تزال نسبة الإشغال أقل بنسبة 7 % مقارنة بالمستويات ما قبل كوفيد.