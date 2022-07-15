رفعت شركة مستحضرات الموضة الفاخرة الألمانية هوجو بوس توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي بعد زيادة إيرادات الربع الثاني من العام بنسبة 40% سنويا، لتصل إلى 878 مليون يورو مقابل 629 مليون يورو (630 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت نسبة الزيادة في مبيعات الربع الثاني بعد وضع التغير في سعر الصرف في الحساب 34% سنويا. وبلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثاني 100 مليون يورو مقابل 42 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعكس هذه التطورات بشكل أساسي المبيعات القوية للمجموعة والتحسن الملموس في هامش أرباحها بسبب زيادة حصة المبيعات بالسعر الكامل دون تخفيضات.

وتتوقع الشركة حاليا زيادة مبيعاتها خلال العام المالي الحالي بما يتراوح بين 20 و25% لتصل إلى مستوى قياسي جديد يتراوح بين 3ر3 و5ر3 مليار يورو. كانت الشركة تتوقع في السابق زيادة المبيعات بما يتراوح بين 10 و15% إلى ما بين 1ر3 و2ر3 مليار يورو.

كما تتوقع الشركة زيادة أرباح تشغيل بما بين 25 و35% أي ما بين 285 و310 ملايين يورو، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى زيادة الأرباح بما بين 10 و25% إلى ما بين 250 و285 مليون يورو.

ومن المقرر نشر النتائج المالية الكاملة للربع الثاني من العام الحالي يوم 3 آب/أغسطس المقبل.