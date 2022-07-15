تعتزم الحكومة البلجيكية فرض ضريبة استثنائية بنسبة 25% على شركات الطاقة مع ارتفاع الأسعار، حسبما قالت وزيرة الطاقة تين فان دير سترايتن

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية إن كل موردي ومنتجي وتجار الكهرباء والغاز في بلجيكا سيتأثرون بالقانون الذي قدمته وزيرة الطاقة فان دير شترايتين .

وأوضحت الوكالة أن الضريبة ستفرض على هوامش الربح الإجمالي للشركات هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وسيتم تحديدها بناء على عوائد ضريبة القيمة المضافة.

وسيتم تطبيق الضريبة إذا ارتفع هامش الربح الإجمالي بأكثر من 100 ألف يورو وبأكثر من 10% في فترة واحدة.