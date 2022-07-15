صدر كتاب جديد على شبكة الانترنت يشرح ويحلل تطور الابتكار في الصين وآفاقه تحت عنوان "دليل أكسفورد للابتكار الصيني".

ودعا الدليل أكثر من 60 خبيرا من الجامعات والمؤسسات البحثية من جميع أنحاء العالم للنظر في تطور الابتكار في الصين من خلال النقد ومناقشة السياسات ووجهات النظر حول المزيد من التقدم، وفقا لمقدمة الكتاب.

وقالت فو شياو لان، المديرة المؤسسة لمركز التكنولوجيا والإدارة للتنمية بجامعة أكسفورد في المقدمة إن الفصول تغطي موضوعات تشمل سياسات التنمية في الصين، ومكانة الابتكار في الأولويات الوطنية، ومكونات نظام الابتكار الوطني، والموارد المطلوبة لنشرها الفعال، من بين أمور أخرى.

تم نشر الكتاب بواسطة مطبعة جامعة أكسفورد، وقامت بتحريره فو وتشين جين من جامعة تسينغهوا الصينية وبروس ماكيرن من جامعة التكنولوجيا في سيدني.

وشارك مركز التكنولوجيا والإدارة للتنمية ومركز أبحاث الابتكار التكنولوجي بجامعة تسينغهوا في استضافة حفل الإطلاق.