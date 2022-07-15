عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي ضرورة إعادة التوزيع الجغرافي للمناطق التعليمية نظرا للتباين الكبير بين المناطق من حيث اتساع المساحة الجغرافية وعدم المساواة والعدل في توزيع الهيئات التعليمية.

جاء ذلك في كتاب وجهه الهولي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، والذي قال فيه: بداية نثمن لشخصكم الكريم تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية والتي نسهم من خلالها معا في تطوير العملية التربوية والتعليمية وتحسين مخرجاتها، فيسرنا أن نعرض عليكم مقترحا بخصوص إعادة توزيع المناطق الجغرافية للمناطق التعليمية نظرا للتباين الكبير بين المناطق التعليمية من حيث اتساع المساحة الجغرافية وما يترتب عليه من أعباء إدارية وعدم المساواة والعدل في توزيع المعلمين والمعلمات والوظائف الإشرافية، وعليه نقترح التالي:

نقل تبعية منطقة صباح السالم السكنية من منطقة مبارك الكبير التعليمية إلى منطقة حولي التعليمية، ونقل تبعية المناطق السكنية لكل من جابر العلي والظهر والعقيلة من منطقة الأحمدي التعليمية إلى منطقة مبارك الكبير التعليمية، ونقل تبعية منطقة جابر الأحمد من منطقة العاصمة التعليمية إلى منطقة الجهراء التعليمية، آملين دراسة المقترح لنسهم معا في استمرار التعاون الدائم فيما بيننا لتطوير العملية التربوية والتعليمية، وشاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.