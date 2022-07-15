بيروت ـ عامر زين الدين



أعاد القادة الروحيون تشغيل محركاتهم استعجالا لعقد قمة روحية اسلامية ـ مسيحية بالنظر للواقعين السياسي والاجتماعي المتأزمين في لبنان إلى حدود الانفجار، بهدف التخفيف من حدة التشنجات من جهة والتشديد على القيم الاجتماعية والاخلاقية والتربوية التي تنبئ بمحاذير عدة من خلال مشاهد طوابير الخبز بعدما بات الامن الغذائي مهددا، والمحاولات الحثيثة للتفلت من القيم وكسر الحواجز القانونية كمثل التظاهرة للمثليين أمام وزارة الداخلية وتحضيرات لمثلها بمواجهة المتمسكين بالقانون، وغير ذلك من الأمور والتعقيدات على غير صعيد.



وعلمت «الأنباء» ان زيارة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب لشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى ناقشت القضايا المطروحة، وان المجلس الشيعي الذي كان يتمسك بانعقاد القمة في مقره ابدى ليونة في هذا الشأن على ان تكون في دار الطائفة الدرزية بدخولها ولاية شيخ العقل الجديد ابي المنى، باعتبار أن الواقع بات يفرض الاجتماع على اي اعتبارات تصبح حينئذ تفصيلية. ومن شأن هذه الموافقة المبدئية تسريع انعقاد القمة التي سبق واعلن باقي القادة عدم ممانعتهم ان تكون لدى الدروز، وفي مقدمهم البطريرك الماروني بشارة الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وبالتالي تنشيط الحوارات و«شدشدة» لجنة الحوار الاسلامي ـ المسيحي لهذا الخصوص.



واعتبر الخطيب بعد لقائه ابي المنى ان «ثمة اخطارا تعرض لها لبنان منذ القدم مثل التهديد الإسرائيلي الدائم للمصالح الوطنية ولأرض لبنان والذي لا يزال يحتل قسما منها ويمنعنا الآن من استثمار ثرواتنا في البحر، وهذه من المسائل التي يجب ان تكون موضع اهتمام وتشاور بين القيادات الروحية وبان تعطي الامل لهذا الشعب الذي وصل إلى مرحلة من اليأس بسبب خلاف السياسيين وعدم قدرتهم على الوصول إلى حل المشاكل والتوافق للأسف، وهناك خطر كبير من الممكن تأثيره على وحدة البلد والاوضاع الاجتماعية والسلم الأهلي وصولا إلى انفجار اجتماعي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».



وأضاف «نأمل استمرار التشاور مع سائر القيادات الروحية للوصول إلى موقف موحد ولا اعتقد وجود الكثير من الإشكاليات في هذا المجال من ناحيتنا، اذ نحن منفتحون على قمة او لقاء روحي، وليس المشكلة في العناوين بل في اللقاء، وان يكون باب الامل الذي يبقي اللبنانيين على وحدتهم واستمرار حياتهم المشتركة وعيشهم الواحد».



بدوره، قال الشيخ ابي المنى «نؤكد على رسالتنا الدينية الواحدة ودعوتنا إلى عقد قمة روحية اذ نحن منفتحون بهذا المجال، فلبنان في وضع اقتصادي صعب جدا وليس علينا سوى تعزيز الامل لدى اللبنانيين ومحاولة طرد اليأس من حياتهم لتعزيز هذه الروح الايمانية من خلال الوقوف على القضايا الاجتماعية والتأكيد على المهمة الوطنية حيث الاستحقاقات قادمة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار بكل جدية وبالتفاهم، ونحن مع التفاهم ونسير قدما ويدا بيد مع سائر الطوائف اللبنانية».