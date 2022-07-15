تصاعد الجدل الذي أثارته المعلومات عن قيام وزارة التجارة الداخلية السورية وحماية المستهلك، برفع الدعم عن الخبز المقدم للجمعيات الخيرية ودور الأيتام وسط حديث عن انضمام المشافي لاسيما في حلب الى قائمة المحرومين من الخبز المدعوم خصوصا في حلب، علما ان سعر ربطة الخبز المدعوم هو 200 ليرة فيما يباع الخبز الحر بـ 1250 ليرة.



فقد نفى وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ما تم تداوله حول رفع الدعم عن المنظمات والجمعيات الخيرية ودور الأيتام. ونقل موقع «أثر برس» المقرب من الحكم عن سالم قوله إن تلك الأخبار «كاذبة وعارية من الصحة»، وتزامن تصريح سالم مع بيان رسمي نشرته الوزارة على حسابها في «فيسبوك» اتهمت فيه «صحيفة إلكترونية» بنشرها نبأ كاذبا يفيد بأن «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها»، في اشارة الى الخبر الذي نشره موقع «الوطن اونلاين».



وقالت الوزارة في منشورها إن «كل جمعية أو فعالية لديها موافقة من الوزارة التي تتبع لها مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو وزارة الأوقاف أو البطريركيات والكنائس وحتى الجهات الرسمية، أصدرت لها الشركة الخاصة «البطاقات الذكية» وهي بطاقات خاصة بها يطلق عليها بطاقة فعالية»، داعية تلك الجمعيات والفعاليات إلى مراجعة الشركة الخاصة بإصدار تلك البطاقات.



وزعمت الوزارة أن عملية شراء الخبز من دون بطاقة ضمن المحافظات التي تم تطبيق آلية البطاقة فيها «يهدر عشرات المليارات ويحول خسائر الميزانية إلى لصوص وتجار الخبز والدقيق»، وأضافت أن «محاولة خلق قضايا رأي عام كاذبة لن تغير من الأمر شيئا».



وشددت على «مراجعة كل فعالية سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، الشركة المشغلة للبطاقة الذكية لتصدر «بطاقة فعالية» يحدد فيها عدد الربطات وفق موافقة الوزارة التابعة لها».



وردت الجمعيات الخيرية على بيان وزارة التجار الداخلية، ونقل موقع «الوطن أونلاين» عن مديري الجمعيات الخيرية بحلب، تأكيدهم أنهم لم يسمعوا إطلاقا بما سمته الوزارة بـ «بطاقة فعالية»، التي على الجمعيات بموجبها مراجعة الشركة المصدرة للبطاقة الذكية لتفعيل البطاقة الخاصة بها للحصول على الخبز بالسعر المدعوم.



وأوضح هؤلاء أنهم فوجئوا بقرار إزالتهم من دعم الخبز أول أيام عيد الأضحى المبارك، من دون سابق إنذار أو كتاب موجه من الوزارات أو المديريات التي يتبعون إليها في محافظة حلب، بخصوص ذلك.



وحول الآلية التي تحصل الجمعيات الخيرية بموجبها على الخبز بالسعر المدعوم من الأفران العامة، بين مصدر في دار الأيتام أن الجمعيات تتقدم بطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب، بخصوص حاجتها الفعلية من الخبز، والتي بدورها تحول الطلب إلى محافظة حلب، حيث يجري الكشف من قبل اللجان المشكلة قبل اعتماد الكمية وفق أسس موضوعية من قبل المحافظة التي تحيل الموافقة إلى الجهة صاحبة الطلب لصرف مستحقاتها من الخبز المدعوم.



وشدد المصدر على أن الجمعيات الخيرية تتسلم مادة الخبز وفق كشوفات من الجهات التابعة لها ولم تبلغ أي جهة بمراجعة شركة تكامل لتقوم باستصدار «بطاقة فعالية».



وتحت عنوان «التجارة الداخلية تعايد المشافي الحكومية في حلب: الخبز بالسعر الحر»، نشر الموقع ذاته خبرا جديا حول احتساب سعر ربطة الخبز التي تستجرها المشافي ايضا من الأفران العامة بالسعر الحر، أي بـ 1250 ليرة سورية للربطة الواحدة بدلا من السعر المدعوم.



واعتبر مديرو مشافي أن المفاجأة التي أماطت الوزارة النقاب عنها مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، «معايدة» من نوع خاص لها وقعها غير السار على موازنة تلك المشافي، التي تعاني الأمرين للوفاء بالتزاماتها تجاه مرضاها.



وما سرى على الجمعيات الخيرية في حلب طبق على مشافيها العامة، التي لم تحط إداراتها علما بما سمته «التجارة الداخلية وحماية المستهلك» بـ «بطاقة فعالية»، التي عليهم الحصول عليها أو إعادة تفعيلها لدى الشركة المصدرة للبطاقة الذكية للحصول على الخبز المدعوم لنزلاء تلك المشافي.



وبين مدير أحد المشافي العامة لـ «الوطن أونلاين» أن حصة المشافي من الخبز بالسعر المدعوم أوقفت أيضا، بالتزامن مع إيقافها للجمعيات الخيرية «وبات علينا دفع سعر ربطة الخبز لمرضانا المقيمين في المشفى بحوالي 10 أضعاف سعرها الرسمي ومن دون سابق إخطار أو إنذار من الجهات الوصائية أو الجهات المعنية صاحبة العلاقة ببيع الخبز»، ولفت إلى أنه لم يسبق وأن تعامل بما يسمى «بطاقة فعالية»، التي بررتها الوزارة لإيقاف مخصصات الخبز المدعوم!



وقال آخر متندرا «لا مشكلة لدينا، فالأمر لا يتعدى دفع فرق قيمة الخبز من جيب الحكومة إلى جيبها الآخر، على الرغم من تحميلنا تكاليف إضافية نحن في غنى عنها، ستنعكس سلبا على قيمة وجودة الوجبات المقدمة للمرضى المقيمين لدينا».