

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وجود حالة «غير صحية» على الحدود مع سورية نتيجة لعمليات تهريب المخدرات الممنهجة.



وقال الصفدي في مقابلة مع تلفزيون الشرق، إن هناك حاجة إلى مقاربات تثبت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري، وفقا لـ «وكالة عمون» الأردنية.



وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية مستمرة في القيام بواجبها لحماية مصالح بلدنا الحدود، في حين أن الحكومة تتواصل مع الجميع من أجل حل أي إشكاليات.



وشدد الصفدي على أن «استقرار الجنوب السوري هو مصلحة وطنية أردنية وأن المملكة حريصة على استقرار الجنوب ومن أجل ذلك تحاول أن تتعامل مع كل أسباب عدم الاستقرار في الجنوب والتي تنعكس على الأردن».



وأشار إلى أن القضية السورية كارثة ويجب التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يحمي وحدة سورية وتماسكها، ويخلصها من الإرهاب ويحفظ سيادتها ويهيئ أيضا الظروف التي تسمح بالعودة الطبيعية للاجئين السوريين.



وأضاف الوزير الأردني ان «وقف الأزمة السورية وإنهاء هذه المعاناة هو أيضا هدف سياسي وأولوية بالنسبة لنا في الأردن، ونعمل مع أشقائنا ومع شركائنا في المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى هذا الحل».



وأكد على ضرورة استمرار الدعم الدولي للاجئين في الأردن، الذي يستضيف 1.3 مليون سوري، مضيفا: هذا عبء كبير، نقوم بكل ما نستطيعه لأن نوفر العيش الكريم لهم، لكن هذا العبء لا يمكن أن يكون مسؤولية الدول المستضيفة فقط، هو عبء يجب أن يتحمله العالم كله، إلى حين أن تتهيأ الظروف التي تسمح بعودتهم الطبيعية إلى وطنهم.