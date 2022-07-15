وثق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) 16 ألف حالة نزوح جديدة في سورية خلال مايو الماضي، تركزت معظمها في شمال غربي البلاد، نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.



وقال التقرير إن حركة النزوح الداخلي ارتفعت في مايو 2022 بنحو 21% عن شهر أبريل الماضي، وكما هو الحال في الأشهر السابقة، تركزت معظم تحركات النازحين داخليا في شمال غربي سورية، حيث حدثت 81% داخل وبين محافظتي حلب وإدلب.



واستقبلت ناحية الدانا في محافظة إدلب أكبر عدد من النازحين في مايو الماضي بنحو 2900 حركة نزوح، تليها ناحية الباب بمحافظة حلب التي استقبلت نحو 2150 حركة نزوح، بينما استقبلت ناحية معرة مصرين بمحافظة إدلب قرابة 1300 حركة نزوح، في حين استقبلت محافظة اللاذقية نحو 600 حركة نزوح.



وعلى مستوى المجتمع، استقبل مجتمع قباسين بريف حلب أكبر عدد من النازحين بنحو 1400 حركة نزوح، يليه مجتمع البرج في حلب حيث استقبل نحو 700 حركة نزوح، كما استقبل مركز مدينة اللاذقية نحو 600 حركة نزوح.



وقدر التقرير أن هذه التحركات يتم تحفيزها في الغالب من خلال الوصول إلى الخدمات وسبل العيش.



وفي مايو ايضا، سجل التقرير نحو 9550 حركة عودة طوعية للنازحين داخليا في جميع أنحاء سورية، وهو ما يزيد بنسبة 15% على حركات العودة في ابريل الماضي، وكان أكثر من 5473 من هذه التحركات (57%) حدثت داخل محافظتي حلب وإدلب.