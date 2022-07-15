أدى مئات الآلاف من مؤيدي زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر صلاة جمعة موحدة في العاصمة (بغداد)، تلبية لدعوة أطلقها الصدر، وجّه من خلالها رسائل سياسية إلى خصومه رغم أنه لم يكن حاضرا.



وفي خطبة ألقاها بالنيابة عنه الشيخ محمود الجياشي، قال الصدر «إننا أمام مفترق طريق صعب ووعر إبان تشكيل الحكومة من قبل بعض من لا نحسن الظن بهم والذين جربناهم سابقا ولم يفلحوا»، في إشارة إلى خصومه السياسيين من الإطار التنسيقي.



ودعا الصدر خصومه «إذا ما أرادوا تشكيل الحكومة» الالتزام بعشر نقاط، وقال «إنهم يعدون الشعب بأن تكون حكومتهم المقبلة ليست كسابقاتها، فأقول إن أول خطوات التوبة هو محاسبة فاسديهم علنا».



واعتبر الصدر أنه «لا يمكن تشكيل حكومة عراقية قوية مع وجود سلاح منفلت وميليشيات منفلتة لذا عليهم التحلي بالشجاعة وإعلان حل جميع الفصائل».



ورأى أنه ينبغي «حفاظا على سمعة الحشد الشعبي» أن تتم «إعادة تنظيمه وترتيبه وتصفية جسده من العناصر غير المنضبطة».



ودعا إلى «إبعاد الحشد الشعبي عن التدخلات الخارجية وعدم جزه بحروب طائفية أو خارجية وإبعاده عن السياسة والتجارة».



وأقيمت الصلاة في شارع الفلاح في مدينة الصدر، الحي الذي سمي تيمنا بمحمد الصدر والد مقتدى الذي اغتيل في العام 1999.



وفضلا عن كونها جاءت لتوجيه رسائل سياسية، تأتي هذه الصلاة إحياء لذكرى صلوات كان يقيمها كل جمعة محمد الصدر في التسعينيات تحديا لنظام حزب البعث البائد.



ونظمت الصلاة الموحدة وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ أقيمت أكثر من نقطة للتفتيش والتحقق من الأوراق الثبوتية من قبل عناصر في التيار الصدري.



وحضر المشاركون وفي أيديهم سجادات الصلاة، بينما لف البعض أجسادهم بكفن أبيض تمثلا بما قام به محمد الصدر، ويحمل رمزية الاستعداد للتضحية من أجل قضيتهم. ووضعت منصة وسط شارع واسع، فيما أدى رجال دين الصلاة بمحيطها وخلفهم عدد من المصلين.



حضر الشيخ كاظم حافظ محمد الطائي من محافظة بابل في وسط العراق للمشاركة في الصلاة، وقال لـ «فرانس برس»: «جئنا من محافظة بابل لنحيي ذكرى هذه الصلاة الموقرة التي أمها السيد محمد الصدر عام 1999».



ومنذ انتخابات أكتوبر الماضي، لا يزال العراقيون الذين يواجهون أزمة اجتماعية واقتصادية، يجهلون من سيكون رئيس حكومتهم المقبل.



وتعجز القوى السياسية الشيعية البارزة، أي التيار الصدري والإطار التنسيقي، منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية عن الاتفاق على صيغة تخرج العراق من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة.



وبفوزه بـ 73 نائبا، كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع كتل سنية وكردية، فيما أراد خصومه في الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية، لكن الصدر قرر سحب نوابه من البرلمان في يونيو الماضي، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين.



وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان العراقي. ويضم الإطار كتلا شيعية أبرزها: دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لميليشيات الحشد الشعبي، لكن حتى الآن لم يتمكن الإطار أيضا من الاتفاق على اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.