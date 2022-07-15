أدى رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغه اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا وذلك حتى قيام البرلمان بانتخاب خلفية للرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي استقال من منصبه عقب احتجاجات حاشدة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده.



وأوضح مكتب رئيس الوزراء السريلانكي في بيان مقتضب أن ويكرمسينغه قد أدى اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد أمام كبير القضاة جايانثا جاياسوريا.



جاء ذلك بعدما أعلن رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردانا أن استقالة راجاباكسا كرئيس للدولة سارية منذ الخميس، وأنه ستتم دعوة مشرعي البرلمان للاجتماع السبت لبدء عملية اختيار رئيس جديد.



وقال ماهيندا يابا أبيواردانا للصحافيين غداة إرسال نص الاستقالة عبر البريد الإلكتروني «استقال غوتابايا بشكل قانوني»، وأضاف «قبلت الاستقالة».



وأوضح أن الرئيس الجديد الذي سيتم اختياره يتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا التي تنتهي في عام 2024، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذه العملية في غضون 7 أيام.



وفر الرئيس من مقر إقامته الذي هاجمه متظاهرون يتهمونه بالإدارة السيئة في وقت تشهد البلاد أخطر أزمة اقتصادية في تاريخها.



وتمكن من السفر إلى المالديف، ثم استقل طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية الخميس إلى سنغافورة، وأرسل من هناك نص استقالته.



وراجاباكسا أول رئيس يستقيل منذ اعتماد سريلانكا نظاما رئاسيا عام 1978.



وفي العاصمة كولومبو ورغم حظر التجول المفروض، احتفل حشد صغير بالاستقالة، حمل بعضهم أعلام البلاد بينما رقص آخرون وغنوا ابتهاجا أمام أمانة سر الرئاسة عند إعلان النبأ.



وقالت هاريندا فونسيكا على هامش مشاركتها في التجمع «إنه انتصار هائل» لكنه «ليس إلا مجرد خطوة أولى».