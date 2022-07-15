أكدت إيران أنها باتت «أكثر تصميما» على حفظ مصالحها في مباحثات إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى اسرائيل حيث وقع إعلانا أمنيا موجها ضد طهران بالدرجة الأولى.



وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عبر حسابه على تويتر «بقوة ومنطق، تواصل إيران جهودها لإلغاء الحظر»، في إشارة الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد انسحاب الأولى أحاديا من الاتفاق عام 2018.



وأضاف «لن نتغاضى أبدا عن الحقوق الثابتة للأمة الإيرانية العظيمة. إنجاز اتفاق جيد وصلب ومستدام هو هدفنا. من دون أدنى شك، عرض الدمى بين البيت الأبيض والصهيونية يجعلنا أكثر تصميما» على تحقيق ذلك.



وكان بايدن تعهد في إعلان أمني وقعه مع إسرائيل، بأن تستخدم الولايات المتحدة «كل قوتها الوطنية» لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وهو ما نفت طهران مرارا السعي لتحقيقه.



وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد قال بايدن إن إدارته حددت الشروط المطلوبة لإحياء الاتفاق النووي، و«لن ننتظر إلى الأبد» الرد الإيراني على ذلك.



وأتى هذا الموقف غداة تأكيد بايدن استعداده لاستخدام القوة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي «إذا كان هذا هو الملاذ الأخير».

من جهة أخرى، حذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من تهديد إيران باستخدام القوة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن البريغادير جنرال أبوالفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله «الأميركيون والصهاينة يعلمون جيدا ثمن استخدام كلمة اللجوء إلى القوة ضد إيران».



وتابع «لابد أن بايدن كان يشعر بالنعاس عندما هدد إيران»، مضيفا «انتبه إلى سراويل جنودك.. فقد تبتل في الخليج».