بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إلى جدة، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر يومين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في استقباله لدى وصوله قصر السلام في جدة، حيث يعقد معه اجتماعاً بعد لقائه خادم الحرمين .

وتشمل المباحثات العلاقات «السعودية ـ الأميركية» وأوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.



وكان في استقبال بايدن في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية (الوزير المرافق).



كما كان في استقباله القائم بأعمال السفارة الأميركية بالمملكة مارتينا سترونغ، والقنصل العام الأميركي بجدة فارس أسعد.



ويتضمن جدول زيارة بايدن التي يختتم بها جولته الشرق اوسطية الأولى منذ توليه منصبه، في يومها الثاني المشاركة في القمة الأميركية ـ الخليجية ـ العربية، بحضور قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.