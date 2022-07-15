الوزارة لن تألو جهداً في محاسبة أي تقصير أو إهمال في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية النشر



أكدت المتحدث باسم وزارة الإعلام أنوار مراد أن الوزارة ترصد كل الوسائل المطبوعة والمرئية والمسموعة التي تحتوي على إساءات بحق الثوابت الدينية والوطنية، وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل النشر بمختلف أنواعه.



وأضافت مراد أن كتاب «كشف المتواري في صحيح البخاري» سبق وان صدر قرار بمنعه منذ عام 2018 من لجنة رقابة الكتب لما يحتويه من إساءات للثوابت الدينية، لافتة إلى أن الوزارة لن تألو جهدا في محاسبة أي تقصير أو إهمال في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية النشر.



وقالت: إن فرق التفتيش والتدقيق التابعة لوزارة الإعلام تقوم بمتابعة كل ما ينشر في المكتبات العامة ومراكز البيع، وإحالة من لم يلتزم بالقرارات والقوانين إلى الجهات المختصة.