أعلن مسؤول إماراتي رفيع أن الإمارات العربية المتحدة تبحث مسألة تعيين سفير في طهران بعد ست سنوات من خفض العلاقات بين الجارين، وذلك في إطار سياسة إماراتية إقليمية تهدف إلى «خفض التصعيد».



وقال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الديبلوماسية أنور قرقاش في لقاء مع صحافيين عبر الڤيديو «نحن في مسار لإرسال سفير إلى طهران»، موضحا «نبحث بالفعل في مسألة إرسال سفير إلى إيران».



وأضاف في حديثه قبيل زيارة الرئيس الاماراتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس الاثنين المقبل «محادثاتنا مستمرة.. نحن نعمل على إرسال سفير إلى طهران. كل مجالات إعادة بناء العلاقات جارية».



ولكنه أضاف أن أبوظبي لا تزال تتشارك مخاوف تتعلق بأنشطة إيران في المنطقة لكنها تريد العمل بجد لإيجاد حلول ديبلوماسية.



وردا على سؤال بشأن الحديث عن تحالف مناهض لإيران لمواجهة أنشطتها في المنطقة، قال قرقاش إن وجود تحالف في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي هو مفهوم «نظري» وإن المواجهة ليست خيارا بالنسبة لأبوظبي.



وتابع قائلا «نحن منفتحون على التعاون لكن ليس التعاون الذي يستهدف أي دولة أخرى في المنطقة وأذكر على وجه الخصوص إيران».



وأضاف «الإمارات لن تكون طرفا في أي مجموعة من الدول ترى في المواجهة توجها، لكن لدينا مشاكل جدية مع إيران بخصوص سياستها في المنطقة».



وقال قرقاش إن الإمارات يمكن أن تكون جزءا من أي شيء يحميها من الطائرات المسيرة والصواريخ طالما أنه لا يستهدف دولة ثالثة.

وتابع «نحن واضحون للغاية أنه إذا كان هناك شيء يحمي الإمارات والمدنيين فيها، فإننا بالطبع منفتحون على تلك الأفكار، لكننا لسنا منفتحين على فكرة أي محور مناهض لدولة أو أخرى».



وأكد قرقاش أنه «لا يمكن ان يكون العقد المقبل على غرار العقد الماضي. في العقد الجديد، كلمة خفض التصعيد يجب أن تكون هي الأساس».



وتابع «الاقتصاد هو من الأدوات لخلق ثقة متبادلة أكبر في المنطقة. علينا ان نستخدم الاقتصاد في مختلف المجالات للدفع نحو خفض تصعيد سياسي كبير».



وجاء الإعلان عن نية إرسال سفير إلى إيران تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل قبل توجهه إلى السعودية.