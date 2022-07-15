شهدت متاجر الذهب في لبنان طوابير للمواطنين بهدف شراء «أونصات» من المعدن الأصفر، في ظل التراجع الملحوظ والكبير لسعر الذهب عالميا، إذ قارب 1700 دولار.



وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، لتستمر في مسارها للتراجع الأسبوعي الخامس على التوالي. وعليه، انتظر اللبنانيون في طوابير جديدة تنضم إلى لائحة الطوابير على الخبز وعلى البنزين وعلى مختلف السلع، لتحويل مدخراتهم إلى ذهب تحسبا للقادم من الأيام، إثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية في الطلب على الذهب.



وقال كبير المحللين في «أواندا» جيفري هالي: «تراجع الذهب في مواجهة قوة الدولار الأميركي هذا الأسبوع، ولكن يبدو أنه يحاول تكوين قاعدة مؤقتة قبل 1700 دولار للأوقية».



وأضاف: «مع ذلك، فإن الذهب لا يظهر أي إشارات ذات مغزى زخم صعودي لانتعاش محدود في منطقة 1750 دولارا».