تواصل الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) فتح باب التقدم للالتحاق في العام الدراسي 2022 /2023 وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالي 2021 /2022 أو العام السابق 2020 /2021 بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.



ومن المقرر، حسب ما نشره «اليوم السابع»، أن يستمر فتح باب التقدم حتى نهاية سبتمبر 2022، وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية، طبقا لقواعد المعادلة المعمول بها.



ويتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.



وتدعو الجامعات الأربعة الطلاب المصريين للتقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل مصر وخارجها



https://admission.egypt-hub.edu.eg



وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية:



https://admission.study-in-egypt.gov.eg