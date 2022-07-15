عثرت البعثة الأثرية التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات، كلية الآداب، جامعة تشالز على مقبرة واح-إيب-رع مري نيت والتي يمكن تأريخها للفترة خلال أواخر الأسرة 26 وأوائل الأسرة 27.



وتم ذلك خلال أعمال الحفائر التي أجريت في منطقة أبوصير الأثرية، جنوب الجيزة، بجوار خبيئة التحنيط التي تخص شخص رفيع المستوى من مصر القديمة يدعى واح-إيب-رع مري نيت، والذي كان يشغل وظيفة «قائد الجنود الأجانب» خلال أول عصور العولمة الحقيقية في العالم القديم.



وقال د.مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان اليوم، إن البئر الرئيسي لمقبرة واح-إيب-رع مري نيت بلغ عمقه 6 أمتار، كما بلغت أبعاده 14×14 مترا تقريبا، وينقسم البئر إلى عدة أجزاء تفصل بينها جسور منحوتة في الصخر الطبيعي للمنطقة.



وأضاف أنه في منتصف البئر الرئيسي تم حفر بئر آخر أصغر، ولكن أعمق، تم استخدامه كبئر أساسي لدفن صاحب المقبرة واتخذ بئر الدفن اتجاه شرق-غرب وبلغت قياسات فوهته حوالي 6.5×3.3 أمتار.



وأوضح وزيري أنه تصميم هذه المقبرة البئرية ليس له مثيل متطابق في مصر القديمة، إلا أنها على الرغم من ذلك يتشابه تصميمها المعماري جزئيا مع مقبرة ودجا حور رسنت المنقورة في الصخر والتي تقع بالقرب من المقبرة المكتشفة حديثا، وكذلك تشبه ما يسمى بمقبرة كامبل في الجيزة.



من جانبه، قال د.مارسلاف بارتا، رئيس البعثة التشيكية، إنه تم العثور في الجزء السفلي من بئر الدفن الرئيسي على عمق حوالي 16 مترا، على تابوت مزدوج، متضرر نوعا ما وكان مغطى بالكامل بالرمال.



وأضاف أن التابوت الخارجي لواح-إيب-رع مري نيت صنع من كتلتين ضخمتين من الحجر الجيري الأبيض وبداخل تجويفه تضمن تابوتا مصنوعا من حجر البازلت على شكل آدمي ومنقوش على جزئه العلوي نصوص من الفصل 72 من كتاب الموتى، والتي تصف إحياء المتوفى ورحلته في العالم الآخر. كما بلغ طول التابوت البازلتي 2.30 متر، وعرضه 1.98 متر.



وأشار إلى أنه تم العثور على المساحة الداخلية من التابوت البازلتي فارغة تماما، حيث تم العثور فقط على جعران للقلب غير منقوش ومنحوت بدقة عالية، وكذلك على تميمة على شكل مسند رأس وذلك داخل التابوت الفارغ وكان يوجد المتاع الجنائزي البسيط لصاحب المقبرة في الأصل على الجانبين الغربي والشرقي من التابوت.



وأوضح أن البعثة عثرت بالناحية الشرقية على العديد من اللقى الأثرية السليمة والتي كانت جزءا من ذلك المتاع الجنائزي وفي موقعها الأصلي، حيث تضمنت عدد 402 تمثال أوشابتي مصنوع من الفاينس (والأوشابتي هي تماثيل صغيرة من المفترض أنها تمثل صاحب المقبرة وتقوم بتأدية الخدمات نيابة عنه في العالم الآخرة)، كما تم العثور على إناءين مصنوعين من الألباستر، بالإضافة إلى نموذج من الفاينس لمائدة قرابين وعشرة أكواب رمزية واوستراكا من الحجر الجيري منقوش عليها نصوص دينية هيراطيقية مكتوبة بالحبر الأسود.



وقال إنه «نظرا لصغر حجم الاوستراكا، قرر مؤلف النص تغطيتها بمقتطفات موجزة من تعاويذ كتاب الموتى التي شكلت أيضا أجزاء من طقوس التحول وبالتالي ضمان وجود حياة أخرى لصاحب المقبرة في العالم الآخر».



وأضاف أن الدراسات المبدئية التي أجريت على المقبرة البئرية كشفت عن تعرضها للسرقة في أواخر العصور القديمة، وذلك على الأرجح حوالي القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد، حيث تأكدنا من تلك المعلومة نتيجة العثور على إناءين من الفخار تم تركهما بالبئر الرئيسي، وقام أيضا اللصوص القدامى بعمل فتحة بالجزء الغربي من التابوت الخارجي لواح-إيب-رع مري نيت وقاموا بتحطيم الجزء العلوي (الغربي) من غطاء التابوت البازلتي والذي يمثل وجه المتوفى، وذلك إلى كسرات عديدة، والتي تم العثور عليها حول التابوت بواسطة البعثة.



من جانبه، قال د.محمد مجاهد، نائب مدير البعثة التشيكية، إنه على الرغم من أن الحفائر الأثرية لمقبرة واح-إيب-رع مري نيت لم تقدم لنا العديد من اللقى الأثرية المهمة أو متاع جنائزي متقن، إلا أن تلك المقبرة تعتبر فريدة من نوعها ومهمة.



وأضاف أنها تقدم نظرة جديدة حول الفترة المضطربة لبداية عصر الهيمنة الفارسية على مصر القديمة. هذا بالإضافة إلى نتائج البحث الجاري حول وديعة التحنيط الخاصة بصاحب المقبرة والتي عثرت عليها البعثة خلال الموسم السابق، يمكننا رسم فكرة عن حياة واح-إيب-رع مري نيت وخلفيته العائلية ومسيرته المهنية، وهو الذي على الأرجح توفي بشكل غير متوقع خلال وقت لم تكن مقبرته ومتاعه الجنائزي المصاحب له في العالم الآخر لا يزالان غير مكتملين بشكل كبير.



وأوضح أن كلا من التصميم المعماري للمقبرة ومحتوياتها يوفران معلومات قيمة للغاية عن أهمية ومعنى مكونات المتاع الجنائزي ونقوش المقبرة المصاحبة للمتوفى في العالم الآخر.