

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الجمعة تعاقده مع صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن في انتقال مجاني إلى النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات.



وعاد إريكسن، الذي احتاج إلى علاج بالملعب لإنقاذ حياته العام الماضي عقب إصابته بأزمة قلبية في مباراة أمام فنلندا ببطولة أوروبا، إلى اللعب مع برنتفورد بعد تعاقد لفترة قصيرة منذ يناير الماضي.



وأصبح إريكسن ثاني صفقة ليونايتد هذا الصيف تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إيريك تن هاج بعد ضم الظهير الأيسر الهولندي تايرل مالاسيا.



وقال إريكسن، لاعب توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان السابق في بيان، «مانشستر يونايتد ناد مميز ولا أطيق الانتظار للبدء، استمتعت باللعب في أولد ترافورد مرات عديدة لكن اللعب بالقميص الأحمر هناك يمنح شعورا مذهلا».