القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 22 ألفا و465 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء الخميس، متضمنة الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج لمتابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.حسام عبدالغفار إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 32 حالة، خرج منهم 26 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى الخميس إلى 6 حالات فقط.



وأكد د.عبدالغفار أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، وتتم متابعتهم، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما تتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب متابعة حالتهم الصحية بعد عودتهم للأراضي المصرية من خلال خدمة «معك حتى تصل بأمان».



وقال إنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لتأكيد بيانات الحجاج المسجلة في منافذ الحجر الصحي بالمطارات، للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج، ومتابعتهم بعد عودتهم لمدة 14 يوما من خلال مديريات الصحة في جميع المحافظات.



من جانبه، جدد رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس البعثة الطبية للحج د.عمرو قنديل تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.



وأضاف قنديل أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، وفي المساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالإجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتي «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتأكيد على أهمية العزل الذاتي لمدة خمسة أيام بعد العودة من الأراضي المقدسة، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض.



وأوضح أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالاجراءات الوقائية من خلال 4419 ندوة، تم تقديمها في غرف إقامة الحجاج المصريين وأماكن تجمعاتهم في المساجد، والمطاعم، والفنادق، علاوة على توزيع الكمامات على الحجاج قبل توجههم للمطارات السعودية عائدين إلى مصر.



وأشار د.قنديل إلى أن عدد المستفيدين من خدمة «اطمن على نفسك» بلغ 322 حاجا، من المغادرين للأراضي المقدسة، حتى مساء الأمس، لافتا إلى أن جميع نتائج تحاليل الحجاج، جاءت سلبية لڤيروس كورونا.



جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تلفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 ـ 0562391389 ـ 0547837038 ـ 0562392091.