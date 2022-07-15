عقد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير جلسة مباحثات رسمية بقصر بيليفو الرئاسي بالعاصمة الألمانية (برلين).



وذكرت وكالة الأنباء العُمانية (أونا) في بيان أنه تم في الجلسة بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.



وقد أعرب الرئيس الألماني في مستهل الجلسة عن ترحيبه البالغ بالزيارة الرسمية لسلطان عُمان، مشيدا بعمق العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين.



من جهته، عبر السلطان هيثم بن طارق عن خالص شكره للرئيس فرانك فالتر شتاينماير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا اعتزاز سلطنة عُمان بعلاقات الصداقة المتينة التي تربطها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.



وقد وقعت سلطنة عُمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية على إعلان النوايا المشتركة للتعاون في مجال الطاقة مما يسهم في تبادل المعرفة التقنية وأنظمتها المتكاملة وشبكاتها الذكية.



ووقع من جانب سلطنة عُمان م.سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ود.باتريك جرايشن وزير الدولة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ من الجانب الألماني وذلك في إطار الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى ألمانيا.



ويحقق توقيع هذا الإعلان رغبة البلدين في مواصلة تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال الطاقة على أساس المنفعة المتبادلة، وبوصفهما طرفين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورغبة منهما في إيجاد إطار لتبادل المعرفة التقنية، والمشورة والمهارات والخبرات في مجال الطاقة.



وتوصل الجانبان إلى التفاهم في عدد من الموضوعات منها التشجيع على التعاون في مجالات، تقنيات الطاقة المتجددة، وأنظمتها المتكاملة وشبكاتها الذكية، وفي مجال كفاءة الطاقة مثل الصناعة والمباني والنقل، ومجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والأطر التنظيمية للطاقة، والبحوث وتخطيط السوق، بهدف إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في تقنيات تحول الطاقة.



كما جرى بين الجانبين لقاء تناول الحديث عن علاقات الصداقة القائمة والتعاون البناء بين سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية وأهم المشروعات المشتركة التي يطمح البلدان إلى تحقيقها في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر ومشتقاتها الواعدة وذات الجدوى الاقتصادية، وبما يعود بالمنافع المتبادلة لهما، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة دعمهما تلك المجالات وأهمية تشجيع وتنمية التجارة والشراكة الاقتصادية والاستثمارية.



هذا، وغادر سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام.