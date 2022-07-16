

في ثاني تعاون يجمع ملحم زين بالملحن والموزع محمود عيد، صدر العمل الجديد أمس عبر قناة شركة بلاتينوم ريكوردز الرسمية على «يوتيوب»، وهي أغنية بعنوان «رفيقة قلبي»، وقد صورت على طريقة الكليب مع المخرج بسام الترك، وتم التعاون توزيعا مع عمر صباغ.



وكان مقررا أن تكون الأغنية الجديدة رومانسية هادئة، لكن محمود عيد عاد لملحم بأغنية صيفية بامتياز، أغنية سريعة تناسب أجواء الموسم وأسمعها له، فوافق عليها فورا وقرر مع شركة بلاتينوم ريكوردز أن يتم تصويرها وإصدارها مع بداية الموسم.



الكليب الذي تعاون فيه ملحم لأول مرة مع بسام، اعتمد على أحدث تقنيات الغرافيكس والـAfter Effects، وقدم صورة تحاكي المستقبل والتطور والثورة في عالم التكنولوجيا التصويرية.



يذكر انه يتم التحضير لعمل ثان بين ملحم وشركة الإنتاج بلاتينوم ريكوردز سيصدر خلال الأشهر المقبلة.



يذكر أن ملحم عاد مؤخرا من أستراليا، حيث حقق نجاحا كبيرا جدا بسلسلة حفلات أحياها هناك، ويتحضر حاليا لجولة أوروبية وأخرى في دول عدة في الشرق الأوسط.