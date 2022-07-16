أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستفتح مجالها الجوي أمام جميع الخطوط الجوية المدنية، في قرار رحب به الرئيس الأميركي جو بايدن قبيل زيارته المملكة اليوم.



وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في حسابها على تويتر، ان المملكة قررت فتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات التي «تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء» بموجب المعايير الدولية.



وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي «في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية».



وأضافت «استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدنية أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء».



ورحب الرئيس الأميركي بالقرار، وقال في بيان إنها خطوة مهمة نحو بناء شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا.