قال الرئيس الاميركي جو بايدن إنه أجرى مباحثات ولقاءات جيدة ومهمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

واضاف بايدن في كلمة له عقب مباحثاته مع خادم الحرمين وولي عهده في قصر السلام بجدة:"ناقشت مع القيادة السعودية ملف امن الطاقة. أتوقع أن نرى خطوات إضافية من السعودية في مجال الطاقة في الأسابيع القادمة".



ولفت بالقول:"ناقشنا الاحتياجات الدفاعية للمملكة العربية السعودية من أجل مواجهة التهديدات".



وتابع:"اتفقنا على تعميق وتمديد وقف إطلاق النار في اليمن وتعزيز الهدنة هناك".



واعرب بايدن عن امله في"أن يؤدي فتح المجال الجوي للمملكة أمام الرحلات من وإلى إسرائيل إلى تطبيع أوسع في العلاقات"، معتبرا قرار فتح المجال الجوي "خطوة مهمة للغاية".



واشار الرئيس الاميركي إلى ان "قوات حفظ السلام في جزيرتي تيران وصنافير ستغادر مواقعها".



من جهة اخرى، قال بايدن :" لن نترك فراغا في الشرق الأوسط لتشغله روسيا والصين".