وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى جدة للمشاركة في قمة الأمن والتنمية بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ( الوزير المرافق )، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

ويضم الوفد الرسمي الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد ، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد المري، ومدير المراسم والتشريفات مبارك الجاسم، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.

كما وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز، الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

وكان ولي العهد السعودي أيضا في استقبال، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لدى وصوله جدة للمشاركة في القمة .

واستقبل الأمير محمد بن سلمان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين الذي وصل مطار جدة مترئسا وفد المملكة إلى قمة جدة للأمن والتنمية. كما استقبل ايضا نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، أسعد بن طارق آل سعيد في مطار جدة.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مطار جدة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.