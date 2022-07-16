غادر البلاد صباح اليوم ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والتي ستعقد في مدينة جدة.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة د. عادل الطبطبائي وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.