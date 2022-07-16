حققت الفنانة السورية الشابة، لما زكريا، رقما قياسيا ودخلت موسوعة غينيس بعد نجاحها برسم أكبر لوحة لدوائر الماندالا بطريقة مميزة جدا.

وأشارت الفنانة إلى أنها خططت لعملها الفني المميز لمدة عامين تقريبا، واستغرقت لوحتها نحو 5 أشهر من العمل فعليا بمعدل 6 ساعات من العمل اليومي.

وتمكنت الفنانة الشابة من رسم 4096 دائرة ماندالا بمختلف الأقطار والألوان والزخارف المتنوعة، أكبرها بقطر مترين وأصغرها بقطر 2 سم، وعلى 8 ألواح من خشب الـ MDF لتجمعها معا بمساحة 25 متر مربع تقريبا.

وعملت لما على إنجاز تحفتها الفنية في مرسمها الصغير ببلدة دير عطية السورية، واستخدمت لهذا العمل ألوان الإكريليك لرسم دوائر منفردة وغير متكررة ومختلفة عن بعضها البعض.

وأشارت الفنانة إلى أنها استطاعت تجاوز الصعوبات لتحقيق هذا الإنجاز من خلال سنتين من التدريب واكتساب الخبرة، واستفادت من شبكة الإنترنت التي كانت مرجعها الأساسي لتطوير نفسها في هذا النوع من الفن.

وقالت: " كانت ليلة تحقيقي للرقم القياسي استثنائية للغاية. لم ننم جميعاً أنا وأهلي، وربما المدينة بأكملها.. خانتني الكلمات عندما تصدر إنجازي عناوين الأخبار وهم يقولون (سوريا تحقق لقب غينيس للأرقام القياسية)، هذه بلا شك إحدى أسعد لحظات حياتي".