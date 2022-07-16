أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بدء موسم صيد أسماك الزبيدي في المياه الإقليمية الكويتية اعتبارا من اليوم السبت، وذلك بعد انتهاء فترة حظر صيده.

وقال الصويان في تصريح لـ «كونا»: إن قرار منع الصيد الموسمي يهدف الى حماية المخزون السمكي وتنميته ومنح الفرصة والوقت الكافيين لتكاثر أسماك الزبيدي.

وأكد أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للصيد حفاظا على الثروة السمكية وحمايتها من الاندثار، داعيا الى إعادة النظر في الدعم المقدم للقطاع السمكي لضمان الأمن الغذائي واستدامة الموارد السمكية كدعامة قوية من دعائم الاقتصاد الوطني.