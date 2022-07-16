انطلقت أعمال قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكل من مصر والعراق والأردن.

ولي العهد السعودي: قمة جدة تنعقد في وقت يشهد العالم فيه الكثير من التحديات والاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة

تبني سياسات غير واقعية من خلال إقصاء مصادر الطاقة الرئيسية سيؤدي لتضخم غير مسبوق



ندعو إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية

بايدن في قمة جدة: نشكر السعودية على دعوتنا لهذه القمة

أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط

سنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب وعازمون على القضاء على مصادرهأزمات المن



المنطقة تعيش أعلى درجات توحدها و واشنطن ستبقى شريكاً نشطاً في الشرق الأوسط

عاهل الأردن: نحرص على ترجمة الفرص إلى شراكات حقيقية

ندعو إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

السيسي في قمة جدة: نجدد عزمنا على تطوير الشراكة بين الدول العربية والولايات المتحدة

قمة اليوم تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية

السيسي يطرح مبادرة من 5 نقاط لحل أزمات المنطقة

ملك البحرين: القمة تمثل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة بيننا وبين الولايات المتحدة

الشرق الأوسط يعاني من ظروف سياسية وأمنية صعبة

يجب حل القضية الفلسطينية حلا دائما وعادلا وفقا للمبادرة العربية

أمير قطر: التحديات الدولية تتطلب تعزيز التعاون المشترك

احتكام أطراف النزاعات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على الشعوب الكثير من الضحايا والمآسي

رئيس الوزراء العراقي: يجب وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

المخاطر التي خلفتها الأزمة الأوكرانية دفعت الدول إلى البحث عن حلول لها