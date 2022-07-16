انطلقت أعمال قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكل من مصر والعراق والأردن.
- ولي العهد السعودي: قمة جدة تنعقد في وقت يشهد العالم فيه الكثير من التحديات والاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة
- تبني سياسات غير واقعية من خلال إقصاء مصادر الطاقة الرئيسية سيؤدي لتضخم غير مسبوق
- ندعو إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية
- بايدن في قمة جدة: نشكر السعودية على دعوتنا لهذه القمة
- أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط
- سنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب وعازمون على القضاء على مصادرهأزمات المن
- المنطقة تعيش أعلى درجات توحدها و واشنطن ستبقى شريكاً نشطاً في الشرق الأوسط
- عاهل الأردن: نحرص على ترجمة الفرص إلى شراكات حقيقية
- ندعو إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
- السيسي في قمة جدة: نجدد عزمنا على تطوير الشراكة بين الدول العربية والولايات المتحدة
- قمة اليوم تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية
- السيسي يطرح مبادرة من 5 نقاط لحل أزمات المنطقة
- ملك البحرين: القمة تمثل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة بيننا وبين الولايات المتحدة
- الشرق الأوسط يعاني من ظروف سياسية وأمنية صعبة
- يجب حل القضية الفلسطينية حلا دائما وعادلا وفقا للمبادرة العربية
- أمير قطر: التحديات الدولية تتطلب تعزيز التعاون المشترك
- احتكام أطراف النزاعات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على الشعوب الكثير من الضحايا والمآسي
- رئيس الوزراء العراقي: يجب وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله
- المخاطر التي خلفتها الأزمة الأوكرانية دفعت الدول إلى البحث عن حلول لها