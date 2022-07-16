بحث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، على هامش «قمة جدة للأمن والتنمية» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويعزز العمل الخليجي المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين.

ونقل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتمنياته إلى دولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أطيب تحياته إلى صاحب السمو، وخالص تمنياته للكويت وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد.

كما حضره من الجانب الإماراتي مستشار الأمن الوطني سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،، ووزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة د.سلطان بن أحمد الجابر، ود.أنور بن محمد قرقاش المستشار الديبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك.