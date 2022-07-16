أصدر وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين قرارا بمنح الضبطية القضائية لـ 11 موظفا في الوزارة.

وجاء في القرار:

تضاف الأسماء المرفقة الى القائمة المدونة بالقرار رقم 831 لسنة 2022 وتمنح صفة الضبطية القضائية لهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين ارقام 3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و61 لسنة 2007، و21 لسنة 2015 وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار اليهم.

وفيما يلي الأسماء:

محمد عبدالله القنيصي

خزيم مزعل الشمري

ريم ياسين حيدر

مريم معتز السيد عبدالعزيز

تركي عادل عبدالله التركي

زينب عادل علي عابدين

محمد فيصل يوسف الحجي

عبدالله حمد الصقعبي

هاشم عبدالله الهاشمي

حسين قاطع العنزي

فاطمة أحمد محمد إبراهيم