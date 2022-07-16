أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا بحظر استيراد او تصنيع او بيع او تركيب أنظمة العوادم الرياضية المعدلة.

وجاء في القرار:

المادة الأولى

يحظر استيراد وتصنيع او بيع او تركيب أنواع أنظمة العوادم الرياضية المعدلة (exhoust System) وملحقاتها وجميع أنواعها.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المذكور في المادة الأولى التالي:

1 - الهيئات الرياضية المتخصصة بالمحركات.

2 - وكالات السيارات المعتمدون ووكلاء قطع غيار السيارات المرخص لهم ببيعها الحاصلون على وكالة عادم السيارات (exhoust System).

3 - بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.

المادة الثالثة

يحظر على ورش تصليح السيارات والكراجات عمل تغييرات على العوادم بما يتسبب في الصوت المزعج والمخالفات البيئية.

المادة الرابعة

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد كافة أنواع العوادم الرياضية المعدلة وملحقاتها وجميع أنواعها والقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2021 بشأن الإضافة الى نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021.

المادة الخامسة

على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار المشار اليه ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.