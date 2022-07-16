ممثل الأمير سمو ولي العهد أمام قمة جدة للتنمية:
- يطيب لي أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المشاركين في قمة جدة للتنمية
- نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الإعداد المتميز لاستضافة هذه القمة
- التحديات الدولية والإقليمية تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور سعيا لتحقيق غايتنا المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة
- هناك رؤى مشتركة بين دول التعاون والولايات المتحدة والمملكة الأردنية ومصر والعراق
- - نرحب ترحيبا خاصا بالرئيس الأميركي جو بايدن
- سنواصل جهودنا لدعم مصالحنا الاستراتيجية
- نستذكر ببالغ الشكر والعرفان دور الولايات المتحدة في صد ورد العدوان مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لرد غزو النظام العراقي السابق عام 1990
- أؤكد وبكل ثقة أننا في دول «التعاون» ماضون في هذه الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
- نتابع عن كثب مستويات التعاون الخليجي - الأميركي على كافة الأصعدة والمجالات
- نأمل أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والمبادرة السعودية
- نأمل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق الاستقرار للمنطقة
- مواصلة العمل المشترك ضد الهجمات الإرهابية على السعودية والإمارات
- نؤكد دعمنا للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اليمن والعراق وسورية ولبنان وأفغانستان