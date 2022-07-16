ممثل الأمير سمو ولي العهد أمام قمة جدة للتنمية:

يطيب لي أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المشاركين في قمة جدة للتنمية

نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الإعداد المتميز لاستضافة هذه القمة

التحديات الدولية والإقليمية تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور سعيا لتحقيق غايتنا المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة

هناك رؤى مشتركة بين دول التعاون والولايات المتحدة والمملكة الأردنية ومصر والعراق

- نرحب ترحيبا خاصا بالرئيس الأميركي جو بايدن

سنواصل جهودنا لدعم مصالحنا الاستراتيجية

نستذكر ببالغ الشكر والعرفان دور الولايات المتحدة في صد ورد العدوان مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لرد غزو النظام العراقي السابق عام 1990

أؤكد وبكل ثقة أننا في دول «التعاون» ماضون في هذه الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

نتابع عن كثب مستويات التعاون الخليجي - الأميركي على كافة الأصعدة والمجالات

نأمل أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والمبادرة السعودية

نأمل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق الاستقرار للمنطقة

مواصلة العمل المشترك ضد الهجمات الإرهابية على السعودية والإمارات