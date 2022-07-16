سينتقل نجم الهجوم الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو زائد 5 ملايين كمكافآت، بحسب ما كشفت عدة صحف ألمانية وإسبانية.

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل أمس بحسب صحيفتي بيلد وكيكر وشبكة سكاي ألمانيا، ليصل الطريق بين الهداف وناديه إلى خاتمة سعيدة بالنسبة للپولندي الرافض إكمال مشواره مع النادي الباڤاري بعدما دخل سجله التاريخي.

من جهتها، كتبت صحيفة سبورت الكاتالونية على صفحتها الأولى أن اللاعب البالغ 33 عاما «يعتزم الوصول إلى برشلونة لإتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات».

تابعت موندو ديبورتيفو الكاتالونية «لن يكون الپولندي حاضرا في تقديم الفريق الباڤاري»، على أن يكون مع برشلونة في جولته الأميركية الصيفية (18-31 الجاري)».

ولم يعرض عليه بايرن سوى تمديد سنة واحدة لعقده الذي ينتهي صيف 2023، بحسب الصحف المحلية الألمانية.

ولم يكن الدولي الپولندي راضيا أيضا عن الراتب المقترح عليه ودخل في صراع مع مدربه يوليان ناغلسمان حول خياراته الفنية، بحسب بعض المصادر.

وكانت عودة ليڤاندوفسكي ضبابية الى تمارين بايرن، اذا بدا غير مكترث ودون حماسة ووصل متأخرا اكثر من مرة، قبل ان تتحسن لغة جسده.

أعلن في نهاية مايو أن «قصته» مع النادي الألماني «اقتربت من نهايتها». وأبدى النادي الكاتالوني اهتماما كبيرا بضم المهاجم الهداف والفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب «فيفا» مرتين.

ودافع ليڤاندوفسكي عن ألوان النادي الباڤاري منذ عام 2014 مسجلا له 344 هدفا. حطم عددا كبيرا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني. مع 41 هدفا في موسم 2021، حطم رقما قياسيا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.

في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة (86 هدفا لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفا) والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفا).