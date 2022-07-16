أعلن نادي تشلسي تعاقده مع المدافع السنغالي الدولي المخضرم خاليدو كوليبالي لمدة 4 سنوات، قادما من نابولي بصفقة مقدرة بنحو 40 مليون دولار.

وأصبح قائد منتخب السنغال المتوجة بطلة لأفريقيا مطلع السنة، ثاني لاعب يضمه فريق غرب لندن الذي استحوذه كونسورتيوم أميركي بقيادة تود بوهلي، بعد المهاجم الدولي رحيم سترلينغ من مان سيتي بطل الدوري.

في لندن، سيجتمع كوليبالي (31 عاما) مع مواطنه الحارس الدولي ادوار مندي، ويعوض رحيل الألماني أنتونيو روديغر بعقد حر إلى ريال مدريد بطل أوروبا والدنماركي أندريس كريستنسن بعقد حر أيضا إلى برشلونة.

كشف كوليبالي ان مندي ولاعب الوسط جورجينيو الذي حمل الوان نابولي بين 2014 و2018 ساهما في اقناعه بالقدوم إلى ملعب ستامفورد بريدج.

وقال «كان حلمي دوما ان ألعب في البريميرليغ. اتصل بي تشلسي عام 2016 لكن لم تنجح الأمور. هذه المرة عندما التقوا معي، قبلت العرض لأنهم ارادوا حقا أن ألعب معهم».

وأمضى قلب الدفاع المواسم الثمانية الأخيرة مع نابولي، حيث أحرز كأس إيطاليا في 2020 وكان فريقه منافسا على لقب الدوري.

خاض اللاعب المولود في فرنسا بداياته الاحترافية مع متز الفرنسي، ثم انضم إلى غنك البلجيكي بين 2012 و2014.

وقال بوهلي عن كوليبالي: «قائد في القلب ولاعب مثالي، يجلب لنا خاليدو الكثير من الخبرة والمهارات ستفيد الفريق والنادي ككل».