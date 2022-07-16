أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا وزاريا بإدراج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال بالبطاقة التموينية.

وجاء في القرار:

المادة الأولى

تدرج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة كالآتي:

٭ حليب أطفال انفاستار ديفلوب 1 - علبة زنة 400 غرام - 1.5 دينار.

٭ حليب أطفال انفاستار ديفلوب 2 - علبة زنة 400 غرام - 1.5 دينار.

٭ حليب أطفال انفاستار ديفلوب 3 - علبة زنة 400 غرام - 1.5 دينار.

المادة الثانية

على المسؤولين تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/8/2022 وينشر بالجريدة الرسمية.