حققت الفنانة لطيفة، أرقاما قياسية فور طرح ألبومها الجديد "لطيفة 2022"، حيث تجاوزت نسبة مشاهدة 5 أغنيات حاجز الـ 12 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرح الألبوم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتأتي أغنية "هنعيشها مرة واحدة" في المقدمة، حيث تخطت حاجز 3 ملايين مشاهدة في 20 ساعة، وتجاوزت أغنية "أعطيني دم" 3 ملايين مشاهدة لتحتل المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت أغنيات "أحسن أحسن" و "حبيبو" بتجاوزهم 3 ملايين مشاهدة، وأخيرا أغنية "طار طار" التي حققت 2 مليون مشاهدة.



وتستعد لطيفة لطرح أغنية جديدة أخرى تنضم لباقي أغاني الألبوم خلال الأيام المقبلة، وهي أغنية "من بلدي" ويتم تصويرها بطريقة "الفيديو كليب".



جدير بالذكر أن ميني ألبوم "لطيفة 2022" يضم 6 أغاني، منها 3 أغاني باللهجة المصرية وأغنيتين باللهجة العراقية وأغنية باللهجة التونسية، وقامت النجمة التونسية لطيفة بتصويرهم بطريقة "الفيديو كليب" مع المخرج اللبناني المقيم بكندا شريف ترحيمي.